Семинар для участников конкурса «Учитель года» прошел в Чехове

Встречу для участников муниципального этапа конкурса «Учитель года 2024-2025» провели в Чехове. На ней педагоги поделились опытом участия в испытаниях, а также дали друг другу советы по подготовке.

Событие состоялось в учебно-методическом центре в Чехове в формате установочного семинара-совещания. На нем победители конкурса прошлых лет поделились с нынешними участниками опытом подготовки к конкурсным испытаниям.

Им подробнее рассказали об условиях конкурса и критериях оценивания специалистов. Также участники семинара смогли задать вопросы опытным конкурсантам по подготовке к предстоящим этапам.

Первое конкурсное испытание «Методическая мастерская» пройдет уже 23 октября. На нем учителя продемонстрируют эффективные методики и технологии, которые они используют в работе.

Отметим, что конкурс профмастерства «Учитель года» называют одним из наиболее значимых муниципальных мероприятий, позволяющим формировать инновационную образовательную среду и распространять передовой педагогический опыт.

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