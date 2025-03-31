Семинар для советников директоров школ по воспитанию провели в Химках

В школе «Лидер» в Химках провели региональный семинар для советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. На мероприятии собрались более 100 человек.

Советники по воспитанию играют важную роль в школах.

«Они помогают нашим детям вовлекаться в различные мероприятия, развивать патриотическую часть. Эти люди направляют, помогают развивать свои навыки и умения школьникам», — пояснила координатор советников по воспитанию Химок Валентина Иващенкова.

В рамках семинара провели взаимодействие с родителями и практическую работу в группах. Перед слушателями выступил координатор детских всероссийских проектов, учитель Святослав Громов.