Семинар для работников культуры прошел в Волоколамске

Представители сферы культуры обменялись опытом на профессиональном мероприятии в селе Осташево. Для них организовали семинар и показ спектакля.

Участниками мероприятия стали представители творческих объединений местного Культурно-досугового центра и сотрудники музея семьи Великого князя Константина Константиновича. Они поделились опытом патриотической работы.

Гости также побывали на экскурсии к храму-усыпальнице Романовых, увидели выставку моделей и диорам ручной работы «Версты Победы» и поучаствовали в мастер-классе, на котором создали окопные свечи.

Также в финале события для участников показали спектакль «Любовь женщины». Его подготовили артисты местного КДЦ.

«В нашем округе живут, учатся и работают потрясающе талантливые люди! Встречи по обмену опытом в сфере культуры позволяют прокачать свои знания и навыки, чтобы повысить эффективность работы на местах. В планах провести еще один подобный семинар, после которого уже сможем представить свои успешные практики коллегам из других муниципалитетов», — сказала заместитель главы Волоколамского муниципального округа Марина Марнова.