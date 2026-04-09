Семинар для представителей некоммерческих организаций прошел в Химках

В Химках состоялся семинар для представителей некоммерческого сектора, посвященный переходу на новую систему отчетности. Мероприятие организовала Комиссия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций Общественной палаты Московской области при участии Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области.

До завершения отчетной кампании 2026 года осталось меньше десяти дней. Более 11 тысяч подмосковных некоммерческих организаций сейчас осваивают новый цифровой формат. Участников приветствовал заместитель главы Химок Руслан Смашнев, отметив роль некоммерческого сектора в развитии муниципалитета и взаимодействии жителей с властью.

«Семинары в муниципалитетах помогают наладить живой диалог с организациями. Мы видим реальные проблемы, с которыми сталкиваются некоммерческие организации, и можем сразу дать практические разъяснения. Такой формат помогает организациям увереннее проходить отчетную кампанию и допускать меньше ошибок в работе с новой системой», — отметил председатель Комиссии Евгений Арсентьев.

На семинаре разобрали ключевые изменения: единый формат отчетов, подачу документов в цифровом виде через личный кабинет, требования к сведениям о деятельности, финансах и имуществе. Специалисты Министерства юстиции ответили на вопросы, показали пошаговое заполнение отчетов и объяснили, как избежать типичных ошибок.

«Переход на цифровую отчетность проходит не как стресс для сектора, а как реальная поддержка. Мы продолжаем быть на связи и готовы помогать некоммерческим организациям, чтобы отчетная кампания завершилась успешно для всех», — отметил заместитель начальника Управления Министерства юстиции России по Московской области Константин Плехов.

«Цифровой формат экономит время. Новая система на портале „умная“: она сама скрывает лишние поля и подсказывает, что нужно заполнить вашей организации. Главное — заранее проверить электронную подпись и доступ к „Госуслугам“. Не переживайте из-за интерфейса: если возникают трудности, мы всегда на связи и готовы провести вас по всем этапам заполнения формы», — подчеркнула начальник отдела по делам некоммерческих организаций Марина Хвалина.

Общественная палата Московской области и Управление Министерства юстиции продолжают информационную кампанию, чтобы охватить как можно больше подмосковных некоммерческих организаций и помочь им освоиться с новыми цифровыми стандартами.