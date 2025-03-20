Семинар для председателей садовых товариществ прошел в Щелкове

Участники мероприятия, председатели садовых, дачных и огороднических товариществ, обсудили изменения в земельном законодательстве. Основной темой семинара стало вступление в силу закона об обязательной регистрации прав жилых домов и хозяйственных построек, являющихся объектами капитального строительства.

Преимуществами такой регистрации являются снижение платы за жилищно-коммунальные услуги, возможность социальной газификации, а также защита в виде 100% денежной компенсации от государства при утрате, реквизиции или изъятии имущества.

На встрече также обсудили вопросы межевания участков, вывоза твердых коммунальных отходов, подготовку законопроекта о предоставлении государственных услуг садоводам, проведение комплексных кадастровых работ и внесение сведений в ЕГРН.

Депутат Московской областной думы Владимир Шапкин отметил, что в регионе действует поддержка садоводов по двум важным направлениям — социальной газификации и обустройству дорог к СНТ.

В завершение семинара наградили почетными грамотами председателей правлений, добившихся лучших результатов в развитии товариществ.