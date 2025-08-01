Семинар для предпринимателей прошел в Богородском округе

В Ногинской торгово-промышленной палате прошел семинар для предпринимателей Богородского округа, где обсудили актуальные вопросы в сфере законодательства и маркировки продукции. Специалисты контрольно-надзорных органов проинформировали участников о новых правилах, которые вступили в силу с 27 июня.

Заместитель начальника Управления Роспотребнадзора по Московской области подробно рассказала о введении административной ответственности за отсутствие уведомления о начале предпринимательской деятельности. Размер штрафа для индивидуальных предпринимателей колеблется от 7 до 12 тысяч рублей, тогда как организации могут быть оштрафованы на сумму от 24 до 48 тысяч рублей. С 1 сентября начнет действовать единый реестр уведомлений, что обеспечит большую прозрачность контроля со стороны государства. Кроме того, будет утверждена новая форма уведомления, доступная через портал Госуслуг.

С 1 сентября также вступает в силу обязательная цифровая маркировка для ряда товарных категорий, включая сладости, спортивное питание и детские игрушки. Специалисты напомнили о действующем моратории на плановые проверки, подчеркивая профилактический характер мероприятий.

В ходе встречи бизнесмены смогли задать вопросы и получить исчерпывающие ответы от экспертов. Следующий семинар запланирован на конец августа.