Семинар для педагогов прошел в Наро-Фоминске

В Апрелевской школе № 3 состоялся семинар, посвященный развитию кадетского движения в Наро-Фоминском округе. Это мероприятие собрало под одной крышей педагогов, наставников и руководителей кадетских классов, которые стремятся к совершенствованию образовательного процесса.

«Кадет — это не просто форма, которую носят. В первую очередь, это воплощение характера, чести и стремления к разностороннему развитию», — отметила заместитель главы округа Светлана Малыхина.

В ходе семинара участники обсудили планы и учебные программы, направленные на дальнейшее развитие кадетского движения. Затем кадеты продемонстрировали свои практические навыки: они учились вязать морские узлы, ориентироваться на местности с помощью карты, оказывать первую помощь и быстро собирать автомат Калашникова.

В конце мероприятия прошел праздничный концерт.