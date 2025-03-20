Семинар для муниципальных депутатов прошел в Одинцове

Семинар-совещание для депутатов местного Совета, в котором приняли участие глава округа Андрей Иванов и другие представители областной власти, прошел в здании администрации Одинцовского городского округа. Основной темой встречи стала бесплатная юридическая помощь для жителей Подмосковья.

Андрей Иванов подчеркнул важность конструктивного сотрудничества между исполнительной властью и депутатами для развития муниципалитета. Он отметил, что взаимодействие с депутатами в округе налажено и укрепляется через различные форматы, такие как публичные слушания, круглые столы и выездные приемы граждан. Указал, что в прошлом году было проведено 57 личных приемов, на которых рассмотрели 121 обращение, охватив 2600 человек.

Стоит отметить, что в ходе совещания участники также обсудили подготовку к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, взаимодействие с местными сообществами и оказание юридической помощи жителям освобожденных территорий, а также Курской области, которые приехали в Московскую область. Обсуждались и перспективы развития местного самоуправления.