Семинар для кураторов отделений «Движения первых» прошел в Волоколамске

В гимназии № 1 в Волоколамске прошла встреча председателей первичных отделений «Движения первых» из восьми округов Подмосковья. Ее целью стал обмен опытом и получение новых знаний.

Участникам семинара предложили разнообразные активности, включая тренинг по командообразованию, стратегическую сессию для обсуждения актуальных проблем и лекцию о заполнении грантовых заявок. Также они получили советы от наставников и экспертов. Завершилось мероприятие ярким флешмобом, организованным местными активистами.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова подчеркнула значимость этого проекта, который был инициирован президентом Владимиром Путиным.

«Это самый масштабный проект, действующий в молодежной среде нашей огромной страны. У истоков „Движения первых“ стоял президент Владимир Путин. Это свидетельствует о первостепенном, поистине государственном значении проекта», — отметила Наталья Козлова.