Семинар для кадровиков «Мособлэнерго» провели в Подмосковье

Фото: Мособлэнерго

Двухдневные курсы повышения квалификации провели для сотрудников «Мособлэнерго» 26 и 27 сентября. Специалистам рассказали о нюансах подбора персонала в новых экономических реалиях, а также предложили разобрать, как правильно проводить собеседования на практике.

Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, лекции работникам отдела кадров компании прочитала кандидат философских наук, доцент Университета правительства Москвы Ольга Баландина.

Слушатели узнали, какие существуют методы по привлечению и удержанию персонала, а также, как могут помочь в работе кадровиков нейросети.

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