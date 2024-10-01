Семинар для кадровиков «Мособлэнерго» провели в Подмосковье

Двухдневные курсы повышения квалификации провели для сотрудников «Мособлэнерго» 26 и 27 сентября. Специалистам рассказали о нюансах подбора персонала в новых экономических реалиях, а также предложили разобрать, как правильно проводить собеседования на практике.