Семинар для кадастровых инженеров провели в Росреестре Подмосковья

Семинар для кадастровых инженеров провели в подмосковном Росреестре. Специалистам, которые готовят межевые и технические планы, рассказали обо всех нюансах регистрации недвижимости на территории региона.

Участники тренинга узнали об актуальных изменениях в законодательстве, о внедрении новых механизмов совершенствования кадастровых услуг, а также подняли вопросы, возникающие при постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимости.

«Проведение совещаний с кадастровыми инженерами, в первую очередь, нацелено на оперативное решение актуальных вопросов. В ходе постоянного взаимодействия с участниками профессионального сообщества заметно повышается уровень качества подготовки документов», — рассказала заместитель начальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Юлия Миронова.

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