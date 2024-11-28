Семинар для директоров школ и детских садов прошел в Балашихе

26 ноября в Учебно-методическом центре Балашихи прошел семинар для заместителей директоров по дошкольному образованию, методистов и старших воспитателей. Тема мероприятия - семейный традиции.

Спикерами семинара выступили Нина Плаксина - руководитель Центра дошкольного образования и Баатр Егоров - научный руководитель проекта по дошкольному образованию Издательства «Русское слово». В ходе обсуждений участники затронули ключевые аспекты взаимодействия образовательных учреждений с родителями воспитанников.

Практическая часть семинара была посвящена знакомству с методическими пособиями и детской художественной литературой от издательства «Русское слово». Эти материалы предназначены для использования в патриотическом воспитании дошкольников в социокультурной среде дошкольных образовательных учреждений.

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