Семинар для частных образовательных учреждений прошел в Подмосковье

19 марта Министерство образования Московской области и местное отделение Союза «Содействие женскому предпринимательству» проекта «Нежный бизнес РФ» организовали семинар для представителей частного сектора. Мероприятие было посвящено предоставлению услуг дополнительного образования для детей в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере».

В рамках семинара были рассмотрены основные аспекты санитарного законодательства, регулирующего деятельность образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих с детьми. Обсуждался порядок получения лицензии на дополнительное образование для детей и взрослых. Также участники рассмотрели участие негосударственного сектора в муниципальном социальном заказе.

Семинар осветил вопросы работы единой информационной системы «Навигатор дополнительного образования детей Московской области», требования для включения в реестр исполнителей услуг и разработку дополнительных образовательных программ.

Мероприятие стало значимой платформой для обмена мнениями между государственными структурами и частным сектором, что будет способствовать развитию эффективных механизмов предоставления образовательных услуг детям в регионе.