Семиклассница из Протвина победила в исследовательском конкурсе

Фото: Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области

Семиклассница, воспитанница школьного лесничества в Протвино «Зеленый дом» Вера Лазарева выиграла первое место на областной исследовательской конференции. Конкурс провели на базе Мытищинского филиала МГТУ имени Баумана.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, юная победительница выступила с докладом, посвященным изучению восстановления растительного покрова на участках еловых лесов, которые погибли после нашествия короеда-типографа в 2010–2011 годах.

Работу талантливой девочки признали лучшей. Лазарева получила диплом победителя и ценные подарки. В планах у школьницы поучаствовать в региональном конкурсе «Подрос», а свою работу она решила взять за основу будущего исследования.

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