Семиклассница из Можайска борется с экологическими проблемами через искусство

Вероника Щекочихина, семиклассница из города Можайска, недавно одержала победу на всероссийском конкурсе «Снято с языка» с мультфильмом «Некрасивая девочка». Не останавливаясь на достигнутом, она уже подала заявку на новое творческое соревнование, посвященное экологии.

Короткие, яркие ролики Вероники рассказывают о вреде пластика и одноразовых предметов, которые мы используем в быту. «Бахилы, пластиковые стаканчики, обычные пакеты. Все это попадает на улицу, в воду и наносит большой вред, уничтожая экосистему. В моих мультиках все это рассказано», — поделилась школьница.

Ролики длятся от 30 секунд до минуты и содержат минимум текста, но яркую картинку, понятную даже самым маленьким зрителям.

Любовь к искусству Веронике привила мама. Девочка начала рисовать еще в детском саду, а позже поступила в художественную школу и мультстудию, где раскрыла в себе новый талант. Сейчас она создает мультфильмы из бумаги, а съемку и монтаж проводит в специальных программах.

В планах у юного мультипликатора — переход от бумажной анимации к цифровой. Она уже изучила, в каких программах и устройствах это делается. Задумывается Вероника и о будущей профессии, рассматривая различные творческие направления.

Подробности о своем увлечении и успехах Вероника Щекочихина рассказывает в своем канале [в Telegram](https://t.me/nikafifa123).