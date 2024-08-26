Семьи участников СВО стали участниками фестиваля добрых дел

Семьи бойцов спецоперации из Можайского округа посетили приют для животных в селе Семеновское. Так они смогли присоединиться к фестивалю добрых дел.

Родственники бойцов специальной военной операции из Можайска побывали в приюте для кошек и собак в Семеновском. Они смогли выгулять контактных питомцев и поучаствовали в мастер-классах по аквагриму.

Все желающие также испытали удачу в лотерее. Победители выиграли сертификат на бесплатные занятия с кинологом, мягкие игрушки ручной работы и поездку на двоих на теплоходе по Москве-реке.

Событие прошло в рамках фестиваля добрых дел. Одной из задач было пристройство бездомных животных в добрые руки. Одна из семей, участвующая в экскурсии, приютила маленького белого котенка.

Отметим, что мероприятие инициировал социальный координатор государственного фонда «Защитники Отечества». Событие поддержала администрация Можайского городского округа.

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