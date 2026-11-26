25 ноября в преддверии Дня матери в Осташевском доме культуры Волоколамского округа организовали встречу с семьями участников специальной военной операции. Ее гостями стали матери, жены и дети военнослужащих, а также близкие погибших бойцов.

За чашкой чая гости смогли пообщаться друг с другом и принять участие в творческом мастер-классе. Мамы вместе с детьми изготовили новогодние елочные игрушки в виде сказочных домиков, украсив их стразами, наклейками и другими декоративными элементами.

С наступающим праздником женщин поздравила заместитель главы Волоколамского округа Надежда Большакова. Она поблагодарила матерей за воспитание мужественных сыновей, напомнила о действующих региональных и муниципальных мерах поддержки военнослужащих и их близких.

«Семьи всегда могут обратиться в администрацию за помощью в решении возникающих вопросов», — отметила Надежда Большакова.

Музыкальные и поэтические номера для гостей подготовили местные артисты. В завершение встречи семьям вручили памятные подарки и сделали общую фотографию.