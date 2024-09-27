Льготную поездку в цирк организовали в Дмитрове для детей бойцов СВО

Семьи бойцов, участвующих в Специальной военной операции на Украине, побывали на уникальном цирковом шоу Владимира Дерябкина. Юные зрители получили множество эмоций от представления.

На арене выступали акробаты, воздушные гимнасты, эквилибристы и фокусники. На глазах у публики оживали 3D-проекции, Кульминацией стал аттракцион с тиграми и львами, а также впечатляющее лазерное шоу.

Администрация Дмитровского городского округа постоянно поддерживает семьи участников спецоперации. По инициативе главы муниципалитета Ильи Поночевного для детей и взрослых устраивают много разнообразных мероприятий.

«Пока наши земляки на передовой, наша задача — защищать и беречь их семьи, во всем им помогать», — подчеркнул Илья Поночевный.

Родные участников СВО могут обратиться в дмитровский Центр поддержки и в филиал фонда «Защитники Отечества» с любыми проблемами. Волонтеры оказывают им помощь в решении бытовых задач, а администрация округа регулярно организовывает досуг.

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