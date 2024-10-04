Семьи участников СВО побывали в усадьбе «Середниково» в Химках

Семьи участников СВО приняли участие в православной гостиной, которая прошла в усадьбе «Середниково» в Химках. Встреча прошла при поддержке партийного проекта «Женское движение Единой России» и координатора в Московской области Ксении Мишоновой.

Середниково выбрали потому, что она настраивает на духовные встречи и уединение. Каждый смог принять участие в молебне, который провели в стенах усадьбы.

После этого семьи сели за стол — это обязательная часть трапезы, которая символизирует единство и взаимопонимание. В конце встречи участникам провели познавательную экскурсию по исторической усадьбе и познакомили с культурным наследием.

Руководитель «Комитета семей воинов Отечества» в Лосино-Петровском воспользовалась возможностью и задала вопросы Ксении Мишоновой — уполномоченному по правам ребенка в Московской области.

«Данное мероприятие не только укрепляет духовные связи между участниками, но и дает возможность для открытого и конструктивного общения между семьями, оказавшимися в непростой жизненной ситуации, что является важным шагом в направлении поддержки и понимания тех, кто воюет на передовой социальной жизни нашего общества», — сказала куратор партийного проекта «Женское Движение Единой России» Вера Алексеева.

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