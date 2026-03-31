Семьи участников СВО из Можайска посетили Сергиеву Лавру

Делегация Можайского муниципального округа 28 марта отправилась в духовное путешествие к главным святыням Подмосковья. Порядка 50 человек — родные и близкие погибших и пропавших без вести военнослужащих — приняли участие в поездке, организованной по инициативе социального координатора Государственного фонда «Защитники Отечества» Галины Аксеновой при поддержке администрации округа.

Главной целью поездки стало не только знакомство с историческими и духовными местами, но и возможность объединиться в общей молитве и поддержать друг друга.

«Нам важно, чтобы семьи наших героев чувствовали заботу, могли разделить друг с другом и молитву, и память, и надежду. Мы будем продолжать эту работу, потому что внимание к близким участников СВО — наш безусловный приоритет», — отметил глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Маршрут начался с Пушкинского городского округа. Первой точкой стал один из храмов, входящих в архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры и освященных в честь преподобного Сергия Радонежского. Здесь для участников провели богослужение: они отстояли молебен об упокоении душ усопших воинов, а также помолились о здравии ныне живущих и тех, кто сегодня несет службу на рубежах страны.

После службы для гостей организовали экскурсию в музей, расположенный на территории храма. Экспозиция посвящена подвигу бойцов Первой ударной армии и лаврских фронтовиков. Завершился первый этап поездки общей трапезой, во время которой участники смогли пообщаться и поделиться впечатлениями.

Основная часть программы прошла в Сергиевом Посаде, на территории Троице-Сергиевой лавры. Для делегации организовали экскурсию «Воинская слава Троице-Сергиевой лавры». Гости посетили святые места древней обители и приложились к мощам преподобного Сергия Радонежского, которые на протяжении многих веков считаются духовным покровом Отечества.

Особый отклик у участников вызвали слова экскурсовода — отца Виктора, который подчеркнул духовную связь между земным служением и небесным заступничеством.

«Всякой земной победе — небесное основание», — отметил он, напомнив о значении веры и духовной стойкости.

Завершилась поездка совместным обедом. Возвращаясь домой, участники делились ощущением причастности к истории и благодарили организаторов за возможность прикоснуться к истокам русской духовности и воинской славы.