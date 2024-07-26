Семьи участников СВО из Можайска посетили город Гагарин

Координатор филиала фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова и администрация Можайского округа организовали бесплатную экскурсию в город Гагарин для бабушек, мам и детей участников специальной военной операции. Они познакомились с биографией первого человека, покорившего космос.

Семьи бойцов специальной военной операции сопровождала заместитель главы Можайского округа Мария Азаренкова. Участники экскурсии посетили музей-заповедник и дом-музей родителей Юрия Алексеевича Гагарина. Они прошлись по знаковым местам первого космонавта и узнали, с помощью каких предметов он поддерживал физическую форму, и каким ремеслом занимались его родители.

После — все отправились на обед в кафе, украшенное в традиционном русском стиле. Потом они уехали в объединенный мемориальный музей-заповедник, где узнали все о покорителях космоса.

«Выражаю благодарность генеральному директору музея-заповедника Гагарина Сергею Есипову и автотранспортному предприятию „Мострансавто“ за помощь в организации экскурсии», — прокомментировал глава Можайского округа Денис Мордвицев.

Семьи участников специальной военной операции не раз отправляются на подобные экскурсии. В прошлый раз они посетили Подмосковный сафари-парк Можайского округа.

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