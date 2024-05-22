Семьи участников СВО из Лобни посетили праздник «Пасхальная радость»

Семьи участников специальной военной операции посетили музыкальный вечер «Пасхальная радость» в Лобне. Праздник состоялся в зале церковных соборов храма Христа Спасителя.

Гостями мероприятия стали семьи бойцов специальной военной операции, воспитанники центра «Лобненский» и дети с ограниченными возможностями здоровья из Лобни.

Программа включала пасхальные песнопения, патриотические и детские произведения в исполнении театра-студии «Непоседы». Поездку организовал Комитет семей воинов Отечества по приглашению Союза промышленников и предпринимателей «Иволга».

«Яркие номера, красивые декорации и талантливые дети — мы получили море положительных эмоций от посещения концерта. Спасибо организаторам и администрации за предоставленный транспорт», — отметили участники поездки.

Напомним, в Лобне работает Центр поддержки военнослужащих и их близких. Он находится по адресу: улица Мирная, 13к2. Телефон: +7 (901) 785-10-59.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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