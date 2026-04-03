Семьи Солнечногорска получили ключи от новых квартир в рамках переселения

В Солнечногорске 2 апреля бывшие жители аварийных домов получили ключи от нового жилья. Квартиры предоставили в новостройке микрорайона Локомотивный поселка Поварово.

Дом № 13 в микрорайоне Локомотивный уже принял 21 семью с начала 2026 года. Квартиры полностью готовы к проживанию: выполнен чистовой ремонт, установлена сантехника, оборудованы санузлы, раковины и кухонные плиты, а во дворе обустроена детская площадка. Всего в доме предусмотрено 96 квартир для участников программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Новоселами становятся жители дома № 18 в Поваровке и микрорайона № 2 в Поварово.

Новоселов поздравили депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов, председатель местного Совета депутатов Марина Веремеенко и заместитель главы городского округа Ольга Мошарова.

«С каждой семьей работаем индивидуально. Наш приоритет — комфортное, благоустроенное и, самое главное, безопасное жилье для каждого жителя округа. В Поварово мы реализуем самую масштабную часть программы переселения. В настоящее время на улице Школьной возводится еще один многоквартирный дом со встроенным детским садом, в котором будут предоставлены квартиры с чистовой отделкой по программе», — отметила Ольга Мошарова.

В 2026 году в Солнечногорске планируют обеспечить новым жильем 390 человек в рамках программы переселения.

«Народная программа партии „Единая Россия“ помогает финансировать льготные программы переселения из аварийного жилья. Для многих семей государственная поддержка — единственная возможность получить новое жилье», — сказал Владислав Мирзонов.

Участники встречи осмотрели строящийся дом на улице Школьной, где планируется передать квартиры переселенцам из аварийного фонда в апреле 2027 года.