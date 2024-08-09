Семьи подмосковных медработников примут участие в отраслевой спартакиаде

Подмосковный профсоюз работников здравоохранения объявил о начале отраслевой спартакиады. Соревнования семейные — участвовать будут родители вместе с детьми.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Подмосковья, заявку на участие можно скачать на сайте Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения России.

«В состав команды должны войти папа, мама и ребенок в возрасте от 9 до 12 лет. Участвовать могут все желающие абсолютно бесплатно. Важно только, чтобы один из родителей был членом нашего профсоюза и работал в системе здравоохранения Московской области», — рассказал заведующий отделом по информационной работе, связям с общественностью и молодежной политике Обкома Виталий Еременко.

Он добавил, что участникам предстоит пройти два этапа, один из которых — беговая эстафета. Папы пробегут 200 метров, мамы — 150, а дети — 50. Вторым этапом последует настольный теннис. Папа или мама должны сыграть в паре с ребенком.

По итогу соревнований три семьи займут призовые места, заключил Еременко.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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