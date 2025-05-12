Семьи Подмосковья пригласили на фестиваль по инвестиционной грамотности

Муниципальный этап второго всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций начался 12 мая. Жителей Подмосковья пригласили принять участие в мероприятии.

В этом году главной темой фестиваля станет инвестиционная грамотность. Спикеры расскажут, как планировать и приумножать семейный бюджет, а также как защитить накопленные средства от мошенников.

Семейные команды будут проходить конкурсы, викторины и симуляторы, посвященные обращению с личным капиталом.

Чтобы принять участие в фестивале, следует обратиться к региональным операторам. Их список опубликован на официальном сайте Финансового университета.