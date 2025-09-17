Семьи Подмосковья подали еще 120 тысяч заявок на выплаты на школьную форму

Многодетные семьи могут получить выплаты на приобретение школьной формы в Подмосковье. В этом году на этот вид поддержки подали более 120 тысяч онлайн-заявок.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, выплаты предоставляют многодетным семьям один раз в календарный год. Ее размер составляет три тысячи рублей. Заявление нужно подавать не позднее 5 декабря.

«Выплата предоставляется многодетной семье на приобретение одежды ребенку для посещения занятий на период его обучения в государственной образовательной организации Московской области», — пояснили в министерстве.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Семья». Для подачи заявки нужно заполнить онлайн-форму, прикрепить документы и указать реквизиты для перечисления средств.