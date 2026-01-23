Семьи Подмосковья оформили почти 8 тысяч разрешений на бесплатную парковку за год
Многодетные семьи в Подмосковье могут оформить разрешение парковаться на платных парковках. Это уже сделали 7,9 тысячи раз, рассказали в Мособлдуме.
В 2025 году разрешения на бесплатную парковку оформили 7,9 тысячи семей Подмосковья. Такое право предоставляют на один автомобиль. Подать заявку можно через «Госуслуги».
«Поездка в поликлинику, в школу, за продуктами с несколькими детьми — это зачастую целая логистическая операция, часто на автомобиле. И каждая такая поездка может быть сопряжена с поиском парковки и дополнительными расходами. Поэтому в Подмосковье действует мера поддержки — о праве многодетных семей на бесплатную парковку», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он добавил, что меры поддержки для многодетных семей продолжат расширять, однако важно, чтобы существующие тоже продолжали работать.