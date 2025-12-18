Семьи из Подмосковья пригласили поучаствовать в конкурсе новогодних традиций

Семейный конкурс новогодних традиций запустили в Подмосковье. Для участия необходимо опубликовать в соцсетях короткое видео или рассказ о рождественских ритуалах. Работы принимаются до 7 января 2026 года.

К посту можно добавить фото, рисунок, декор — все, что поможет передать атмосферу.

Важно поставить отметку фонда «ПИР», который является организатором, и прислать скриншот куратору проекта.

Пользователям, пригласившим как можно больше друзей, полагается отдельный бонус.

Тем, кто не может принять участие в конкурсе, предлагают сделать пожертвование фонду.

Подробные условия доступны по ссылке.