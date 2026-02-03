Семьи из Химок победили в областном конкурсе семейного творчества

Химкинские семьи заняли первые места на региональном конкурсе «Мелодия счастья». На сцене выступили около 60 семей со всего Подмосковья, исполнивших песни из кинофильмов и народные композиции.

Заключительный этап конкурса состоялся в Доме детского творчества «Созвездие». Жюри определило победителей в семи номинациях.

Победы удостоились семьи Искендеровых и Токаревых в номинации «Детская эстрадная песня», Кузнецовых и Ельчаниновых в номинации «Песни разных эпох», Колесник и Уласевич в «Мюзикле — музыкальном театре». Также лучшими стали семьи Герстле, Мусатовых, Онопченко и Кошель в номинациях «Авторская песня», «Патриотическая песня», «Народная песня в традиционной обработке» и «Эстрадное исполнение народной песни» соответственно.

«В подмосковных семьях живет настоящий талант и любовь к музыке. Видеть, как родители и дети вместе выходят на сцену, — это бесценно. Такие мероприятия укрепляют семейные узы и дарят зрителям море положительных эмоций», — рассказал депутат Глеб Демченко.