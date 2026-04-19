Семьи госпитализированных детей из Химок получат поддержку

Десять воспитанников ансамбля «Гармоника» из Химок попали в больницу в Череповце с симптомами острой кишечной инфекции. Глава округа Инна Федотова заявила, что детям и их семьям окажут всестороннюю помощь.

Симптомы проявились вечером после концертных выступлений 17–18 апреля. Из 33 юных музыкантов, участвовавших во всероссийском конкурсе, госпитализация потребовалась десятерым. Врачи оценивают состояние всех госпитализированных как удовлетворительное, угрозы жизни нет. Часть ребят останется в больнице для профилактического лечения.

Двое пятнадцатилетних участников отказались от госпитализации. Один из них уже передан родителям. На месте с детьми находятся четыре педагога и четыре родителя. Администрация Химок постоянно связывается с региональными властями и медиками.

«Со стороны администрации будет оказана всесторонняя поддержка пострадавшим и их семьям. Ситуация находится на моем личном контроле», — сообщила глава городского округа Инна Федотова.

Роспотребнадзор начал проверку предприятия общественного питания, где обедали дети. Причины случившегося устанавливаются.