Семьи бойцов СВО в Можайске побывали на премьере фильма «Артек. Сквозь столетия»

В состав делегации из Можайска вошли семьи участников специальной военной операции. Они посетили премьерный показ фильма «Артек. Сквозь столетия», главные герои которого оказываются в прошлом.

Одна из эпох в фильме — период Отечественной войны в 1812 году. Съемки проходили на территории музея-заповедника «Бородинское поле» в Можайске. Также в съемках приняли участие реконструкторы эпохи Наполеоновских войн.

«Конечно, мне очень понравился фильм! И Бородино я узнала! Вот бы еще к нам приехали что-нибудь снимать», — поделилась эмоциями юная зрительница из Можайска Василиса.

Среди зрителей — семьи защитников СВО, их дети, жены и родители, а также социальный координатор государственного фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова.

«Совместно с главой и администрацией Можайского округа стараемся регулярно организовывать поездки для наших семей. Это способствует объединению — все общаются, делятся эмоциями. Это хорошо», — поделилась она.

Ребята смогли пообщаться и сфотографироваться с актерами, а у некоторых даже взяли интервью.

Увидеть «Артек. Сквозь столетия» в кинотеатрах можно будет с 12 июня.