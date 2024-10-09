Семьи бойцов СВО посетили православную гостиную в Химках

В сходненском храме Святой Троицы в Химках собрались более 50 членов семей военнослужащих со всей Московской области. Мероприятие организовали активисты «Женского движения Единой России» и Русской православной церкви.

Православное мероприятие началось с молебна о здравии тех, кто сейчас находится на передовой и панихиды по погибшим участникам специальной военной операции.

«Нам было важно создать пространство, где семьи наших защитников могли бы почувствовать поддержку и понимание. Храм — особенное место, где можно поговорить по душам и найти утешение. Именно поэтому мы запустили этот проект. Вместе с патриархией мы организуем такие встречи по всему Подмосковью», — отметила Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Завершила мероприятие экскурсия по исторической усадьбе Середниково.

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