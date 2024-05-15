Семьи бойцов СВО посетили молебен в Богоявленском соборе Ногинска | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 14:36 Семьи бойцов СВО посетили молебен в Богоявленском соборе Ногинска Телеканал «360»

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Встреча с семьями участников спецоперации прошла в формате православной гостиной в Богоявленском соборе Ногинска. Участники посетили молебен и обсудили актуальные вопросы.

Перед началом мероприятия провели молебен. К присутствующим с приветственным словом обратился Епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай.

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«Сегодня в мире происходят решающие события, которые определят жизнь ряда стран на долгие годы. Воюющие на специальной военной операции встали на защиту не только нашей мирной жизни, рубежей нашего отечества, но и жизни на земле в целом», — сказал он.

Встреча прошла по инициативе русской православной церкви и при поддержке проекта «Женское движение Единой России».

«Мы должны быть сильными в тылу. Ребята наши понимают, что, находясь в зоне СВО, выполняя свой воинский и мужской долг, здесь в тылу семьи находятся под защитой и государства, и наших великих храмов», — поделилась руководитель Комитета семей воинов Отечества Московской области Марина Мигунова.

В ближайшее время такие встречи пройдут и в других округах Подмосковья.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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