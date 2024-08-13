Семьи бойцов СВО из Павловского Посада посетили милитари-парк «Гарнизон-А»
Поездку в интерактивный музей под открытым небом организовали для семей участников специальной военной операции из Павловского Посада. Им представили военную технику разных лет.
Экскурсию в милитари-парк «Гарнизон-А» организовала социальный координатор государственного фонда «Защитники Отечества», руководитель Комитета семей воинов Отечества Марина Каленкова. Поддержала идею администрация округа.
В музее семьям бойцов СВО показали военную технику, разрешили ее потрогать и сфотографироваться.
«Спасибо руководству „Гарнизона-А“ за патриотическое воспитание молодежи и возможность прикоснуться к истории», — сказали участники поездки.
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