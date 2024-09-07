Семьи бойцов СВО из Лосино-Петровского поучаствовали в православной гостиной

Родственники бойцов спецоперации поучаствовали в православной гостиной в Щелкове. Для них провели молебен, экскурсии и беседы.

Участниками православной гостиной также стали депутат Государственной думы Александр Толмачев, руководитель «Комитета семей воинов Отечества» Лосино-Петровского Светлана Алиферова и представитель «Центра поддержки многодетных семей „Мы рядом“ Елена Никифорова.

Для гостей провели молебен в честь здоровья военнослужащих, панихиды по погибшим и экскурсии. Семьи бойцов СВО обсудили с депутатом выделение земельных участков для ветеранов военных действий, действующие льготы и поддержку.

«Важно уделять больше внимания организации встреч с семьями военнослужащих. Благодаря таким встречам возможно создание единого дружного сообщества, где каждый человек чувствует себя важным и поддержанным», — сказал куратор партийного проекта «Женское движение Единой России» Лосино-Петровского городского округа Вера Алексеева.

Мероприятие прошло при поддержке партийного проекта «Женское движение Единой России» и координатора проекта в Московской области Ксении Мишоновой.

«Я считаю, что важно проводить время вместе чаще — это действительно придает ощущение уюта и тепла. Ведь встречи с близкими наполняют жизнь радостью, создавая особенную атмосферу доверия и поддержки», — прокомментировал Александр Толмачев.

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