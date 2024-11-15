Семьи бойцов СВО из Лосино-Петровского побывали в Успенском соборе Дмитрова

Православную гостиную для семей участников спецоперации провели в Дмитрове. В ней поучаствовали жители Лосино-Петровского городского округа.

Участниками гостиной стали семьи бойцов СВО, руководитель «Комитета семей воинов Отечества» в Лосино-Петровском Светлана Алиферова, руководитель филиала Фонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольга Ермакова и депутат Московской областной думы Марина Шевченко и депутат Мособлдумы Александр Орлов.

Поддержку проведению события оказали региональный координатор партийного проекта «Женское движение Единой России», уполномоченный по правам детей в Московской области Ксения Мишонова и межъепархиальный ответственный Московской митрополии по вопросам защиты материнства, детства, протоиерей Андрей Коробков.

В Успенском кафедральном соборе провели молебен о здравии военнослужащих и панихиду о погибших воинах, совместную трапезу и экскурсию по храму.

«Каждый месяц партийцы стараются организовать подобные мероприятия в различных храмах Московской области. Для семей наших героев сейчас особенно важны вера и поддержка, которую, партия стремится оказывать всеми возможными способами», — отметила куратор партийного проекта «Женское Движение Единой России» Лосино-Петровского Вера Алексеева.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».