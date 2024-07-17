Семьи бойцов СВО из Лобни приняли участие в «Православной гостиной»

Третья «Православная гостиная» для семей участников СВО из Лобни состоялась в Новоиерусалимском монастыре. Встречу организовали представительницы «Женского движения Единой России», собрав более 80 человек.

Наместник Новоиерусалимского монастыря провел молебен о здравии бойцов СВО и панихиду о павших воинах. Без этих богослужений не проходит ни одна православная встреча. Собравшиеся общались, делились своими историями и переживаниями. В конце их ждала экскурсия по Новоиерусалимскому монастырю.

Мероприятие поддержала глава городского округа Лобня, секретарь местного отделения Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Анна Кротова. Напомним, в муниципалитете работает центр помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Он находится по адресу: Лобня, улица Мирная, дом № 13, корпус 2.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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