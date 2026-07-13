Семеноводческий центр построят возле деревни Ратмирово в 2028 году

В городском округе Воскресенске планируют построить селекционно-семеноводческий центр, который будет специализироваться на круглогодичном выращивании овощей и производстве семян высших категорий качества. Проект реализуют вблизи деревни Ратмирово, а извещение о начале строительных работ уже поступило в Главгосстройнадзор Московской области.

Будущий комплекс разместят на территории площадью свыше 15 гектаров. Там появятся современные производственные теплицы для выращивания огурцов, а также селекционные теплицы площадью 1,25 гектара. На базе центра будут заниматься селекцией овощных культур, изучением сортов, их размножением и выпуском высококачественного семенного материала.

После выхода на проектную мощность предприятие сможет ежегодно производить до 20,4 тысячи тонн огурцов. При этом средняя урожайность должна достигать 155 килограммов с одного квадратного метра.

Помимо тепличного комплекса, проект предусматривает строительство административно-бытового корпуса, распределительного центра, котельной, складских помещений и других объектов, необходимых для работы предприятия.

Завершить реализацию проекта планируют в ноябре 2028 года. Инвестором и застройщиком выступает селекционно-семеноводческий центр «Эко-Технологии».