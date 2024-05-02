Семейный заезд в детском лагере «Литвиново» организуют в мае | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 17:54 Семейный заезд в детском лагере «Литвиново» организуют в мае Министерство социального развития Подмосковья

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Многодетные семьи Подмосковья из различных округов региона пригласили на пикник в детский оздоровительный лагерь «Литвиново» в Наро-Фоминске. С 18 по 19 мая для гостей организуют спортивные соревнования, мастер-классы и многое другое.

Как рассказали в Министерстве социального развития Московской области, в лагере созданы все условия для активного и разнообразного отдыха.

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«В „Литвиново“ функционируют киноконцертный зал на 500 мест, бассейн, боулинг, несколько футбольных полей и многие другие объекты», — пояснили в ведомстве.

Дети и их родители смогут поучаствовать в мастер-классах: создать игрушки из бисера и фигурки из гипса, сшить мягкие игрушки, порисовать на спилах деревьев, попробовать себя в выжигании и мыловарении.

Для любителей активного отдыха состоится бой на мечах, пройдут соревнования по стрельбе из лука и игра в перетягивание каната.

Все желающие смогут поиграть в боулинг, настольный теннис, бильярд, бадминтон, а также прокатиться по парковым дорожкам на велосипеде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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