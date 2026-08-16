Семейный забег прошел в Серпухове

16 августа на территории Серпуховского порта прошел традиционный массовый забег, на котором собрались жителей округа разных возрастов и уровней подготовки. Участники преодолели дистанции 3, 8 и 7,6 км, а многие вышли на старт целыми семьями.

Для Серпухова спортивный забег уже стал доброй традицией. В этом году среди участников были как те, кто впервые решил попробовать свои силы, так и опытные любители бега.

Особенно приятно, что к старту присоединились целые семьи. Совместные занятия спортом помогают формировать у детей привычку к активному образу жизни и показывают на личном примере, что физическая активность может быть частью обычного выходного дня.

Для участников организовали волонтерское сопровождение, интерактивные активности и медицинскую помощь.