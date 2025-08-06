Семейный забег «Арбузная 1000» пройдет в Дубне 10 августа

Традиционное спортивное мероприятие состоится на стадионе «Наука». Забег приурочен к предстоящему Дню физкультурника и призван популяризировать спорт среди населения, особенно среди семей и маленьких детей.

Организатором соревнований стал спортивный клуб «Арбуз», участники которого тренируются круглогодично. Семейный забег «Арбузная 1000» будет проходить уже в восьмой раз.

«Дубна — очень спортивный город. С самого его основания здесь стали зарождаться спортивные традиции, которые горожане чтят до сих пор. „Арбузная 1000“ — новая, но уже полюбившаяся жителям. Желаю всем ярких стартов!» — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Бегунам предстоит преодолеть дистанции 400 метров для малышей и 1000 метров для родителей. На финише все участники получат не только памятные медали, грамоты, но и сочные арбузы. Кроме того, в этом году организаторы пообещали специальный приз за установление рекорда

Кроме того, в преддверии ежегодного триатлона «Николов Перевоз» спортивный клуб проведет тренировку для всех желающих под названием «Иваньковский триатлон».