Семейный турнир по зимнему футболу прошел в Солнечногорске

На площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Авангард» в Солнечногорске организовали соревнования по зимнему футболу для воспитанников спортивной школы № 1. На поле вышли команды спортсменов 2014–2015 годов рождения.

Отличительной чертой состязаний стал необычный формат, при котором вместе с детьми в матчах участвовали их отцы. Всего в рамках турнира состоялось шесть игр по круговой системе, где участники продемонстрировали сплоченность и командный дух.

«Такие семейные спортивные мероприятия имеют особую ценность. Они не только популяризируют футбол и здоровый образ жизни среди детей, но и укрепляют связь между поколениями, создают традиции совместного активного досуга», — отметила заместитель главы городского округа Ирина Тишина.

Поддержку игрокам активно оказывали мамы юных футболистов. С трибун они создавали теплую и праздничную атмосферу.