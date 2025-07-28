Семейный турнир по пляжному бадминтону пройдет в Химках 2 августа

Жителей Химок приглашают на бесплатные мастер-классы от профессиональных тренеров. Мероприятие рассчитано на участников с разным уровнем подготовки.

Спортивный праздник состоится на территории пляжной зоны парка Толстого с 10:00 до 14:30. Специалисты Центра ракеточных видов спорта проведут четыре обучающих занятия, где расскажут основные правила бадминтона, технику выполнения подач и особенности тактики игры.

Для гостей подготовили отдельные программы для новичков и опытных игроков. Все желающие смогут попробовать свои силы в этом виде спорта под руководством квалифицированных наставников.

В Химках создаются условия для развития массового спорта. В городе регулярно организуют соревнования различного уровня, а местные спортсмены успешно выступают на российских и международных турнирах.