Семейный турнир по пляжному бадминтону пройдет в Химках 2 августа

Жителей Химок приглашают на бесплатные мастер-классы от профессиональных тренеров. Мероприятие рассчитано на участников с разным уровнем подготовки.
Спортивный праздник состоится на территории пляжной зоны парка Толстого с 10:00 до 14:30. Специалисты Центра ракеточных видов спорта проведут четыре обучающих занятия, где расскажут основные правила бадминтона, технику выполнения подач и особенности тактики игры.
Для гостей подготовили отдельные программы для новичков и опытных игроков. Все желающие смогут попробовать свои силы в этом виде спорта под руководством квалифицированных наставников.
В Химках создаются условия для развития массового спорта. В городе регулярно организуют соревнования различного уровня, а местные спортсмены успешно выступают на российских и международных турнирах.
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