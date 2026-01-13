Семейный турнир по настольному теннису прошел в Балашихе

На спортивной площадке прошел турнир, который собрал юных спортсменов, их родителей, бабушек и дедушек. Соревнования показали, как спорт может стать мостом между поколениями.

Мероприятие началось с индивидуальных игр один на один, где участники демонстрировали технику и выносливость. Затем формат сменился на семейные пары. Вместе на корт выходили дети и взрослые, доказывая важность взаимопомощи и командного духа.

В рамках события директор спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» Евгений Николаев вручил зачетные книжки воспитанникам, выполнившим в 2025 году нормативы первого взрослого и юношеских разрядов.

«Наш проект направлен именно на синергию — воспитание новых чемпионов и укрепление семейных ценностей через активный образ жизни. Удивительно наблюдать, как дети и взрослые выступают единой командой», — отметил он.

Завершился праздник визитом Деда Мороза, который вручил участникам дипломы и сладкие подарки.