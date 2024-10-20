Семейный турнир по футболу прошел в Химках

Турнир среди семей по мини-футболу ко Дню отца «Я + батя!» состоялся в Химках. Соревнования прошли в Луневской школе.

За первенство поборолись команды из сыновей и отцов, к участию также допускали и дедушек. Призы вручали за победу в трех возрастных категориях: школьникам с первого по второй классы, с третьего по четвертый и с пятого по шестой.

Каждый матч занимал не более двух минут. Спортсмены играли на выбывание.

Напомним, что в округе особое внимание уделяют сохранению традиционных семейных ценностей. Спортивные и культурные активности регулярно проходят в школах, детских садах и вузах.

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