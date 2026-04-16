Семейный центр «Созвездие» в Рузе запустил программы для подростков

Семейный центр «Созвездие» занимается разработкой и реализацией проектов, направленных на создание благоприятной среды для подростков в муниципальных округах Руза, Истра и городе Наро-Фоминск. В рамках этих инициатив действуют подростковые клубы «Про Старт», которые предоставляют молодым людям уникальные возможности для развития.

Подростковый возраст — это время, когда молодые люди активно ищут свое место в жизни, развивают интересы и формируют личность. Клубы «Про Старт» предлагают разнообразные мероприятия, способствующие социальной интеграции и получению поддержки от опытных наставников.

В клубах «Про Старт» проводятся творческие занятия, профориентационные тренинги и образовательные программы. Каждый подросток может найти здесь возможность выразить себя и развить свои навыки.

Записаться в подростковый клуб «Про Старт» можно, обратившись в Семейный центр «Созвездие» по телефону 8-496-27-20-598. Специалисты центра готовы ответить на все вопросы, помочь выбрать подходящие занятия и рассказать о предстоящих мероприятиях.