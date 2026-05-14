Семейный субботник прошел на Перемиловской высоте в Дмитровском округе

На Перемиловской высоте — месте, где в декабре 1941 года началось контрнаступление советских войск под Москвой, — прошел субботник. Монумент «Героям битвы под Москвой» привели в порядок волонтеры, которые не остались равнодушными к состоянию мемориала после зимы.

Накануне 9 мая дмитровчанин, известный адвокат, спортсмен и волонтер Павел Касаджик вместе с сыном Ильей приехали на высоту, чтобы почтить память павших. Заметив, что памятная доска покрылась пылью, а между плитками тротуара пробивается трава, они решили не проходить мимо.

К инициативе отца и сына присоединились три юные спортсменки — сестры Владислава, Алена и Мария Самоцуповы, воспитанницы ДЮСШ «Дмитровская дружина». За пять часов работы участники субботника помыли памятную доску, вернув буквам четкость, пропололи траву и убрали мелкий мусор.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов вручил Павлу Касаджику, его сыну Илье и сестрам Самоцуповым благодарственные письма за активную гражданскую позицию, большой личный вклад и помощь в наведении чистоты и порядка после зимнего периода на мемориале «Героям битвы под Москвой» на Перемиловской высоте. «Спасибо им за неравнодушие и преданность памяти павших героев. Такие люди — настоящая опора нашего округа и пример для всех», — подчеркнул Михаил Шувалов.

Павел Касаджик отметил: «Для меня Перемиловская высота, сам монумент, Солдат — место святое. Оно очень значимое, по своей силе и выразительности стоит в одном ряду с Родиной-матерью на Мамаевом Кургане и Брестской крепостью. Жители округа относятся к этому мемориалу с глубочайшим трепетом». Пока школьники трудились, Павел рассказывал им о боях у Перемилово и Яхромы, о декабрьском наступлении. А еще все вместе пели песни военных лет — «Катюшу» и «На безымянной высоте».

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов напомнил, что администрация готовит полномасштабное восстановление мемориала. Работы на территории площадью 6,5 гектара уже запланированы и включены в график. С 2026 по 2029 год здесь пройдет полноценное восстановление мемориального комплекса: от разработки архитектурно-планировочной концепции до реставрации самой скульптуры солдата. На данный момент подготавливается документация для прохождения экспертизы. Работы идут по графику.

«Мы сделали то, что должны были сделать. Это наш маленький вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне, в те работы, что скоро начнутся на всем комплексе монумента», — подчеркнул Павел Касаджик. Этот скромный семейный субботник стал тихим, искренним «спасибо» от живых тем, кто отстоял страну.