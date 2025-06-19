Семейный спортивный праздник пройдет в парке Солнечногорска 21 июня

Масштабный спортивный праздник для детей и взрослых устроят 21 июня в городском парке культуры и отдыха Солнечногорска. Гостей мероприятия ждут разнообразные активности с 10:00 до 14:00. Их проведут на площадке за памятником М. Ю. Лермонтову. Вход свободный для всех желающих.

В программу мероприятия включили игровую зону для детей, ярмарку «Спортивные выходные», занятия йогой, остеопатической медитацией, спортивные и творческие мастер-классы, пилатес и растяжку.

«Это отличный повод выбраться в парк всей семьей. Можно активно и с пользой для здоровья провести время. А также познакомиться с новыми видами спорта и найти единомышленников для дальнейших занятий, которые проводят в парке бесплатно на регулярной основе», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Узнать подробную информацию об этом и других мероприятиях можно на афишах парка, в Telegram-канале и на сайте.