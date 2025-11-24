Семейный спортивный квест прошел в округе Пушкинский

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Новое Пушкино» 22 ноября стал площадкой для семейного квеста «Спорт на районе. Пушкино». Мероприятие, организованное Федерацией велоспорта округа при поддержке администрации, стало продолжением успешного августовского фестиваля.

В этот раз семьи смогли не только весело провести время, но и проверить свои спортивные навыки в разнообразных испытаниях. Одно из них — семейный турнир по силе удара, организованный Федерацией бокса города Пушкинского. Участникам предстояло пройти целый каскад заданий, каждое из которых требовало командной работы и спортивного духа.

В программе квеста был творческий онлайн-конкурс по спортивной фотографии, в котором семьи демонстрировали свою солидарность, водное испытание — задача на скорость проплыть в бассейне 50 метров вольным стилем, интеллектуально-спортивное задание — это викторина о зимнем плавании с практическим заданием.

А еще семьи знакомились с биатлоном — пробовали стрелять из винтовки, создавали авторские значки.