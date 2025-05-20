Семейный спортивный фестиваль прошел в Чехове

Масштабное мероприятие в рамках проектов «Единой России» «Здоровое будущее» и «Крепкая семья» провели на набережной реки Теребенки. Работали тематические площадки для взрослых и детей, где можно было весело и интересно провести время.

Для гостей фестиваля организовали концерт, подвижную и творческую игру «Семейные забавы» и мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, танцам и основам мобильной фотографии.

«Мы хотели сделать такое объединение семей, потому что именно семьи приходят с детками и старшее поколение, и младшее поколение, и пары, отдыхать в самое красивое место нашего города», — рассказала один из организаторов праздника, председатель отделения Союза женщин России Екатерина Голяк.