Семейный спортивный фестиваль прошел в Чехове

Масштабное мероприятие в рамках проектов «Единой России» «Здоровое будущее» и «Крепкая семья» провели на набережной реки Теребенки. Работали тематические площадки для взрослых и детей, где можно было весело и интересно провести время.
Для гостей фестиваля организовали концерт, подвижную и творческую игру «Семейные забавы» и мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, танцам и основам мобильной фотографии.
«Мы хотели сделать такое объединение семей, потому что именно семьи приходят с детками и старшее поколение, и младшее поколение, и пары, отдыхать в самое красивое место нашего города», — рассказала один из организаторов праздника, председатель отделения Союза женщин России Екатерина Голяк.
На фестивале семьям из Чехова вручили благодарственные письма от главы округа Михаила Собакина и памятные подарки от «Единой России». Мероприятие собрало множество участников, демонстрируя важность семейных ценностей и здорового образа жизни.
Сейчас на набережной начался третий этап благоустройства. Там организуют прогулочный променад, пешеходные дорожки и зоны отдыха, пирс с арт-объектом «Чайка», а сам пруд очистят. Работы завершат к концу августа. Мероприятие на набережной станет традиционным.
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